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Nemrut Krater Gölünde sonbahar güzelliği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda birçok renk tonlarına büründüğü muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü Nemrut, sonbaharda birçok renk tonlarına büründüğü muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.


Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan ve 2250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleri ve barındırdığı sıcak-soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, biyoçeşitliliği ve yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan Nemrut, sonbaharda huzurun ve doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin akınına uğruyor. Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği doğa harikası Nemrut kalderasına gelen doğaseverler, tabloları aratmayan manzarayı, çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

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