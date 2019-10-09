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Nemrut'ta yeni bir güve türü tespit edildi

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BEBAP) Birimi tarafından desteklenen ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç.

Dr. Kesran Akın'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında Nemrut Kalderası'nda yeni bir güve türü tespit edildi.


BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kesran Akın ile Batman Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erdem Seven tarafından 2017 yılından itibaren Nemrut Kalderası'ndaki Pyraloid ve Geometrid (Lepidoptera) grupları üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bilim dünyası için yeni bir güve türü tanımlandı.


Doç. Dr. Akın, tespit edilen güve türünün Geometridae (Mühendis güveleri) familyasına ait olup Eupithecia cinsinde yer aldığını belirterek, “Tür ismi ise çalışmanın gerçekleştiği yer olan Nemrut Dağı'na atfedilmiş olup ‘Eupithecianemrutica' olarak adlandırılmıştır” dedi.

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