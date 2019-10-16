İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nihat Hatipoğlu Hizan'da

Bitlis’in Hizan ilçesinde Nihat Hatipoğlu’nun katılımıyla söyleşi ve ilahi konseri düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Nihat Hatipoğlu'nun katılımıyla söyleşi ve ilahi konseri düzenlendi.


Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Aile Destek Merkezi tarafından ilçe stadyumunda düzenlenen programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Emrah Güneş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Hatipoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.


Programın sonunda Hatipoğlu ve Güneş'e, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu tarafından plaket takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.