Nihat Hatipoğlu Hizan'da

Bitlis'in Hizan ilçesinde Nihat Hatipoğlu'nun katılımıyla söyleşi ve ilahi konseri düzenlendi.

Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Aile Destek Merkezi tarafından ilçe stadyumunda düzenlenen programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Emrah Güneş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Hatipoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programın sonunda Hatipoğlu ve Güneş'e, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu tarafından plaket takdim edildi.