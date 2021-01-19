Odun toplamaya giderken mahsur kalan vatandaşı jandarma kurtardı

Bitlis'te odun toplamak için çıktığı arazide mahsur kalan vatandaş jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde ikamet eden 60 yaşındaki Z.E. isimli vatandaş, odun toplamak için gitmiş olduğu arazide yoğun kar ve tipiye yakalanması sonucu mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşın yardım talebinde bulunması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Jandarma ekiplerince kar tipi araçla mahsur kaldığı yerden kurtarılan vatandaş evine götürüldü.