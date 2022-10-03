İhlas Haber Ajansı

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Öğrenci yurdunda yangın

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde bulunan kız yurdunda yangın çıktı.


Bugün öğle saatlerinde BEÜ kampüsündeki kız yurdunun giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler büyürken, henüz faaliyete geçmemiş olan kız yurdunun misafirhane bölümünde kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edildi. Dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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