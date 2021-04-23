Öğrencilerden ‘ay yıldız' ve ‘23 Nisan' koreografisi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, yaptıkları ‘ay yıldız' ve ‘23 Nisan' koreografisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri, bu yıl pandemi nedeniyle okullarında kutlayamayacakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yaptıkları farklı koreografilerle kutladı. Sosyal mesafe kuralları ile okul bahçesinde yapılan koreografide, öğrenciler ‘ay yıldız' şekli ve ‘23 Nisan Kutlu Olsun' yazısı oluşturdu. Öğrencilerin yaptığı koreografiler havadan drone ile görüntülenmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Öğrenciler, etkinlik sonunda ellerindeki bayrakları sallayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Etkinliğe yaklaşık 120 öğrenci katıldı.