Öğrencilerden kuş gözlemevi etkinliği

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Çevre Öğrenci Topluluğu tarafından Van Erçek Gölü'nde "Kuş Gözlemevi Etkinliği" düzenlendi.

Yapılan etkinliğe topluluk danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hülya Durmaz Bekmezci önderliğinde Çevre Öğrenci Topluluğu üyesi 28 öğrenci katıldı. Gezi sırasında sulak alanların önemi ve su kuşları hakkında bilgi paylaşımında bulunduklarını ifade eden Çevre Öğrenci Topluluğu Danışmanı Bekmezci, “2 Şubat 1971 yılında imzalan Ramsar Sözleşmesi ile sulak alanların önemi vurgulanmış ve korunması gerekliliği ifade edilmiştir. Ülkemiz 1994 yılında taraf olduğu sözleşme kapsamında sahip olduğu sulak alanları koruma ve akılcı kullanmayı taahhüt etmiştir. Ülkemizde 14 Ramsar alanı, 56 ulusal öneme sahip sulak alan ve 9 mahalli öneme sahip sulak alan bulunmaktadır. Sulak alanlar zengin ve üretken ekosistemlerdir. Barındırdıkları biyoçeşitlilik ile doğal zenginlik müzeleri olarak kabul edilirler. Ayrıca yöre halkı için önemli ekonomik kaynak ve ekosistem için önemli tampon bölgeler oluştururlar. Dingin suları ile önemli arıtım merkezleri olarak da iş görmektedirler. Van Gölü Havzası çok sayıda önemli sulak alanlara sahiptir. Ormanlaşmanın düşük olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde bu sulak alanlar, ekosistemin dengesini korumakta ve çok sayıda canlıya ev sahipliği yapmaktadır” diye konuştu.

Erçek Gölü'nün ulusal öneme sahip sulak alanlar arasında yer aldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Bekmezci, “Erçek Gölü tektonik oluşumlu ve acı suludur. Derinliği 30 metreyi geçmez. Bu özellikleri ile su kuşları için eşsiz bir barınma imkânı sunmaktadır. Alanda kılıçgaga, büyük cılıbıt, kara boyunlu batağan angıt, kızıl boyunlu batağan, dikkuyruk, akça cılıbıt, kızılbacak, doğu kamışcısı ve flamingolar olmak üzere 232 kuş türü barınmaktadır. Flamingolar (Phoenicopterus ruber) gölde transit göçer olarak bulunurlar. Yaklaşık 3500-4000 bireyle sonbaharda iki ay beslenmek üzere konaklarlar. Çevre Öğrenci Topluluğu olarak yürüttüğümüz Genç TEMA etkinliklerimiz arasında yer alan 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar ve Kuş Gözlem Etkinliğini flamingoların Erçek Gölü'ne geldiği için ekim ayı içerisinde gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde flamingolar başta olmak üzere başka su kuşlarını da izleme fırsatı buldular. Faaliyetimizin gerçekleşmesi konusunda bizlere destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım olmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.