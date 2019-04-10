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Öğrencilerden polis ağabeylerine ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrenciler, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrenciler, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Tatvan ilçesinde düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer'in eşlik ettiği Tatvan Selahaddin Eyyubi İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden öğrenciler, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün'e çiçek takdiminde bulundu. Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün'ün de çikolata ikramında bulunduğu öğrencilere emniyet müdürlüğü binasındaki birimler tanıtılarak, polis mesleği hakkında bilgiler verildi.


Emniyet Müdürü Aygün, nazik ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletti.


Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümünü kutlayan öğrenciler ise, Emniyet Müdürü Aygün'e ve tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.


Ziyaret kapsamında öğrenciler ayrıca zırhlı polis araçlarına binerek büyük sevinç yaşadılar.

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