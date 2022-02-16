Öğrencilere ‘Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

Vangölü Aktivistleri Derneği, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) işbirliğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında Ahlat ve Adilcevaz'daki öğrencilere “Çevre ve Van Gölü Havzası” konusunda eğitim verildi.

Ahlat Yunus Ensari Ortaokulu ve Adilcevaz İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu konferans salonlarında Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından öğrencilere çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzellikleriyle ilgili eğitim verildi. Bölgedeki etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının sadece eğlence için yapılmadığını ve gelecek nesillere daha güzel bir kent bırakabilmek için çevre eğitimlerine başladıklarını söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, “Vangölü Aktivistleri Derneği olarak paydaşı olduğumuz Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında, Bitlis'e bağlı özel ve devlet eğitim kurumlarında temel düzeyde eğitimler planladık. Çocuklara çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzelliklerini öğreten eğitimler, sunu ve görsel medya kullanılarak belirlediğimiz konularını anlattık. Destek olan Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfına (BETAV) teşekkür ederiz” dedi.

Programın ardından Van Gölü Aktivistleri ile öğrenciler “Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın” sloganı atarak hatıra fotoğrafı çektirdi.