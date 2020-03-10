Öğrencilere “Doktorluk” mesleği tanıtıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Özel Tatvan Can Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak, meslek tanıtımı ve kariyer günleri kapsamında bir araya geldiği öğrencilere “Doktorluk” mesleğini tanıttı.

Tatvan Saadettin Aka Ortaokulu tarafından düzenlenen tanıtım ve kariyer günleri devam ediyor. Beşincisi düzenlenen meslek tanıtımı ve kariyer günlerinin son konuğu ise Özel Tatvan Can Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Veysel Toprak oldu. Meslek tanıtımı ve kariyer günleri kapsamında okulun son sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Op. Dr. Veysel Toprak, doktor olma yolunda ilerleyen süreçte neler yaşadığını kendi hayatından örnek vererek mesleğini tanıttı.