Öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere ‘Kardeş Okul' projesi kapsamında elbise ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Güroymak İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, ‘Kardeş Okul' seçilen Kekliktepe İlkokuluna destekte bulundular. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Aksar öncülüğünde öğrencilerin topladığı elbise ve kırtasiye malzemeleri, Kekliktepe Köyü İlkokulu yetkililerine teslim edildi.

İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yahya Söner, aldıkları karar doğrultusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Aksar öncülüğünde ‘Kardeş Okul' belirlediklerini söyledi. Söner, "İlçemize bağlı Kekliktepe İlkokulu ‘kardeş okul' seçildi. Öğrencilerimiz tarafından temin edilen elbise ve kırtasiye malzemeleri köy okullarında okuyan öğrencilerimize ulaştırıldı. Maddi anlamda küçük bir yardım olmasına rağmen minik öğrencilerimizin yüzündeki tebessüm paha biçilemezdi" dedi.