Öğrencileri okula 'Ev ortamıyla' bağlıyorlar

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Kuştaşı Köyü İlkokulunda farklı bir eğitim ortamı oluşturan 3 öğretmen, ‘ev ortamı' oluşturdukları sınıflarda eğitim veriyor.

Güroymak ilçesi Kuştaşı Köyü İlkokulunda 2'ai kadın 3 öğretmen, kendi imkanlarıyla sınıflarında yaptıkları düzenlemelerle öğrencilerine ev rahatlığında eğitim imkanı sağlıyor. İlçe merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafede bulunan Kuştaşı Köyü İlkokulunda öğretmenlik yapan Mislihan Yılmaz, Burcu Sönmez ve Tolga Şahin öğrencilerine sıra dışı eğitim veriyor. Öğrencilerin daha iyi eğitim almasını sağlamak amacıyla bir araya gelen 3 öğretmen, çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla kolları sıvadı. Sınıfta öğrencilerin rahat ders işleyecekleri bir ortam oluşturma kararı alan öğretmenler, ilk olarak sınıflar dahil okul içini halıyla döşetti. Sınıflara ayakkabıyla girmeyen öğrenciler hijyenik açıdan çok şanslılar. Sınıflara dinlenme köşeleri kuran öğretmenler, öğrencilerin rahat bir şekilde dinlenmelerini sağlıyorlar. Bazı derslerin konularını duvarlara çizen öğretmenler, öğrencilerin dersleri daha iyi anlamaları için renkli çalışmalar yaparak zil çaldığı zaman ise dışarıya çıkmak istemeyen öğrenciler, zeka oyunlarıyla sınıfta vakit geçirmeye başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, "Bakımını daha önce tamamladığımız okullarımızdan Kuştaşı Köyü İlkokulumuzun öğretmenleri Mislihan Yılmaz, Burcu Sönmez ve Tolga Şahin hocalarımız sınıflar dahil okul içini halıyla döşeyerek, dinlenme köşeleri oluşturarak öğrencilerine tam bir ev ortamı oluşturdular. Değerli hocalarımıza teşekkür ederiz, emeklerine sağlık, sağ olsunlar" dedi.