Öğrencilerin canlı tablo defilesi büyük ilgi gördü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Vangölü Ortaokulu öğrencilerinin canlı tablo sergisi büyük beğeni topladı.

Tatvan'ın Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ortaokuldaki 8'nci sınıf öğrencileri, Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni Sevda Eren ile birlikte sıra dışı bir sergi düzenlediler. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler, yaptıkları makyajlarla da dikkat çektiler. Van Gogh, İncili Kız gibi ünlü tabloları canlı olarak sergileyen öğrencilerin sosyal medya yer alan görüntüleri büyük ilgi gördüler.

Bu kadar ilgi beklemediklerini belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, birçok üniversitede böyle sergiler olduğunu, ancak buradaki farkın atıl malzemelerden ve imkansızlıklardan oluştuğunu söyledi. Eren, “Projemiz ünlü ressamların tablolarının öğrencilerimiz tarafından canlandırılmasıdır. Geri dönüşüm kapsamında birçok projemiz vardı. Kullanılmayan sıra ve tahtalar üzerine yapılan 500'e yakın çalışmamız var. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı, arka fonlarını da kendilerinin boyadığı bu tarz çalışmalarımız var. Bu tarz çalışmalar daha önce yapıldı, ama bence bizim naifliğimiz kazandı. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlamaları, kendi aramızda kıyafet konusunda paylaşımda bulunarak güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. Açıkçası bu kadar büyük ilgi göreceği aklımızın ucundan geçmemişti. Tatvan'daki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici. Bunu Türk halkı hissetti ve beğendi diye düşünüyorum. Şu an burada bulanan masa ve sandalyeler üzeri tahriş olmuş ve kullanılmayacak durumda, bodrum katında olan malzemelerdi. Okul müdürümüzden rica ettiğimde, kendisi bize bu imkanı sağladı. Boya konusunda birçok okulda bize yardımcı oldu. Akrilik konusunda öğretmen arkadaşlarım sonuna kadar bize yardımcı oldu ve sonunda görmüş olduğunuz şeyler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise, okulun Van Gölü kıyısında olan bir okul olduğunu belirterek, “Okulumuz Van Gölü'nden doğan bir güneştir. Kıt kanaat imkanlarla biz bu çalışmalara imza attık. Tatvan'da Van Gölü kıyısında şirin ve küçük bir okula sahibiz. Okulumuzda uygun bir yer aramaya başladık. Okulumuzda bulduğumuz uygun alanda sanat atölyemizin temellerini attık. Okulumuzda bulunan atık sıra ve masalarımızla beraber öğretmenlerimizin de desteğiyle atölyemizi kurduk. İl ve İlçe milli eğitim müdürlerimizin destekleriyle atölyemizi modern hale getirdik. Yılsonunda bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilemek adına bir organizasyon düzenledik. Emeklerimizle kurduğumuz atölyemizin bu organizasyon için en güzel yer olacağına inandık. Birbirinden güzel çalışmalarımızı sergilerken, Sevda Öğretmenimiz öğrencileriyle beraber böyle bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmanın ülkemizin ve uluslar arası medyada yer alması bizi onurlandırdı. Öğrencilerimizle Vangölü Ortaokulu adına, Bitlis adına onurlu ve gururluyuz” şeklinde konuştu.