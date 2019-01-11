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Öğretmen ve öğrencilerden Yemen için kermes

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari İlköğretim Kurumu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından Yemen yararına kermes düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Yunus Ensari İlköğretim Kurumu öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından Yemen yararına kermes düzenlendi.


Öğrenci velileri ve öğretmenlerin desteği ile okulun çok amaçlı spor salonunda gerçekleşen kermese; veli, öğrenci ve kurum amirleri yoğun katılım gösterdi. Düzenlenen kermes hakkında gazetecilere bilgi veren Yunus Ensari İlköğretim Kurumu Müdürü Metin Ataş, öğrenci ve öğretmenlerden gelen yardım talebi doğrultusunda kermes düzenlediklerini söyledi. Kermesin ilgi gördüğünü ve verimli geçtiğini belirten Müdür Ataş, öğrencilerde yardımlaşma duygusunun geliştiğini, toplanan paraların İçişleri Bakanlığının okullara gönderdiği yazı ekindeki hesap numarasına yatırılacağını ifade etti. Ataş, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen bütün veli, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiğini belirtti.

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