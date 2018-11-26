Öğretmenler görev yaptıkları ilçe için klip çekti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla “Benim adım öğretmen” isimli bir klip çekti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Adilcevaz için çal" sloganıyla bir araya gelen öğretmenler, “Benim adım öğretmen” isimli klipte ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine yer verdi.

Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, “Bu klip ile ilçemiz turistik ve turizm yerlerini tanıtımı amaçlanmıştır. Başta Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Doğan Bozarslan ve emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Klibi hazırlayan müzik öğretmeni Doğan Bozarslan, projeyi yerel imkanlarla hayata geçirdiklerini belirterek, projeye destek olan öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.