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Öğretmenler ve veliler yemekte bir araya geldi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’teki 8 Ağustos Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve veliler, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 8 Ağustos Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı ve veliler, öğretmenlerle yemekte bir araya geldi.


Okul Aile Birliği Başkanı Cezmi Olcay, veliler ve öğretmenlerin kaynaşması içi belirli aralıklarla bu tür etkinliklerde bir araya geldiklerini söyledi. Her okulda bu tür kaynaşma ortamının olması gerektiğine vurgu yapan Olcay, “Bizler okul aile birliği ve veliler olarak sıklıkla öğretmenlerimizle bir araya geliriz. Bu ya bir yemek olur ya da bir çay sohbeti olur. Bu tür kaynaşma toplantıları, öğrencilerimiz açısında da iyi oluyor. Çünkü her daim öğretmenlerimizle öğrencilerimiz için iletişim halinde oluyoruz. Bu tür toplantıları çok daha sıklıkla yapacağız” diye konuştu.

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