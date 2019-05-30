Öğretmenlerden öğrencilere iftar yemeği

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri için iftar yemeği programı düzenledi.

Okulun 8 ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik Ahlat Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına Okul Müdürü Bahadır Çapan ve öğretmenler katıldı. Öğretmenleri ile beraber iftar yemeği yiyen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Okul Müdürü Bahadır Çapan, düzenledikleri iftar programıyla öğrencilere ayrıca yaklaşan sınavlar öncesi moral ve motivasyon amaçlı farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.