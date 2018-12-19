“Okul önlerinde asayiş ve trafik” uygulamasında esrar ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, okul önü genel asayiş ve trafik uygulamasına 30 ekiple 78 personelin katıldığı bildirildi. Açıklamada, “Türkiye genelinde yapılan ‘okul önü genel asayiş trafik' uygulaması ile ilgili olarak il merkezimiz ve ilçelerimizde Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 30 ekip ve 78 personelimiz ile yapılan çalışmalar neticesinde, 109 iş yeri, 57 okul çevresi, 55 okul servis aracı kontrol edilmiş ve 780 şahsın sorgusu yapılmıştır. Uygulama neticesinde, bir iş yerindeki şahıstan 33 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, bir şahıstan 1 adet şarjör ve 33 adet 9 mm çapında fişek ele geçirilmiş, bir yoklama kaçağı, uyuşturucu madde ticaretinden aranan bir şahıs yakalanmıştır. 4 okul servisine 940 TL ve 3 araca bin 345 TL olmak üzere toplam 7 araca 2 bin 285 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.