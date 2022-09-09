Okulların başlamasıyla kırtasiyelerde yoğunluk

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor.

Tüm ülkede olduğu gibi Tatvan'da da yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala öğrenci ve velilerde okul alışverişi telaşı başladı. Tatvan ilçesinde hafta başında kademeli olarak anasınıfları ve ilkokul 1. sınıf eğitimlerinin başlamasıyla birlikte veliler de ihtiyaç listesi hazırlayarak çocuklarıyla kırtasiyelerin yolunu tutmaya başladı. Çocuklar beğendikleri kalem, defter, çanta gibi ürünleri sepetlerine doldururken, kırtasiyelerde ise yoğunluk yaşanıyor.

Kırtasiye İşletmecisi Mesut Sönmez, 14 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini belirterek, “2 yıldır süren pandemi bizi bayağı sarsmıştı. Pandemiden sonra ekonomik sıkıntılar da yaşadık. Ama şimdi iyi bir dönem geçiriyoruz. Okullar açıldı ve işlerimizde bir hareketlilik oldu. İnşallah böyle devam eder ve umudumuz o yönde. Fiyatlarda gereken indirimi yapmak zorundayız ve yapıyoruz. Gelen müşterilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğunluğumuz daha yeni, listeler yavaş yavaş verilmeye başlanıyor. Önümüzdeki pazartesi daha çok yoğunluk bekliyoruz. Çünkü ilkokul, ortaokul ve liseler de açılıyor. Listeler gelecek ve yoğunluğumuz devam eder diye umut ediyoruz. Kırtasiye yoğunluğumuz eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına kadar devam ediyor. Ondan sonra kitap yoğunluğu oluyor. Yani yılsonuna kadar yoğunluğumuz devam ediyor” dedi.

Bülent Dilektepe ise okul alışverişine çıktığını belirterek, “Öğretmen olarak öğrencilerimize liste verdik. Öğrencilerim için alışverişe çıkmadım. Bugün 1 ve 2. sınıfa giden yeğenlerim için alışverişe çıktım. Bugün onların alışverişini tamamlamaya geldim. Öğretmenleri liste vermişler. Kalem, silgi, kalemtıraş, defter, kitap ve çanta gibi eksiklerimizi tamamlamaya geldik. Eğitim sezonunda da şimdiden başarılar dileriz. Herkese hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.