“Okumanın yaşı yoktur” diyerek yola çıkan örnek kadınlar

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki aile destek merkezinde (ADEM) açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlar, ‘okumanın yaşı yoktur' diyerek herkese örnek oluyor.

ADEM'de yürütülen çalışma kapsamında sürdürülen eğitimlere düzenli bir şekilde devam eden kadınlar, büyük bir azim ortaya koyuyor. Temel okuma yazmayı öğrenen kadınlar, kitap okuma ve çeşitli yazma pratikleriyle okumanın yaşının olmadığını göstererek eğitimlerine devam ediyor. Okumanın yaşının olmadığını ve okuma yazma öğrenmek için azimli olduğunu dile getiren Sebahat Kaplan, “Buraya okumak için geldim. Daha önce bir ay okudum yeterli gelmedi. Harfleri tanıdım ama sırasıyla okuyamıyordum. Devlet bize güzel bir fırsat vermiş. Okulu ve her şeyi bize sağlamış. Öğretmenlere de teşekkür ediyorum. Ben azimliyim ve buraya okumak için geldim. Çok hevesli ve heyecanlıyım. Okumanın yaşı yoktur. Yüz yaşında bile olsa insanlar okumayı öğreniyor” şeklinde konuştu.

Okuma yazma bilmediği için başkasına bağlı olduğunu, kendi ayaklarının üzerinde durabilmek amacıyla okuma yazma kursuna katıldığını söyleyen Semiha Ateş ise “Kaç yaşına geldik ve hala okuma yazmayı öğrenemedik. Bizim için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, bizde öğrenmek için çabalıyoruz. Devletimize, Milli Eğitim Bakanlığına ve herkese bize bu yardımları sağladıkları için teşekkür ederim. Amacım, okuma yazma öğrenmek. Bu yaşta birisine sormadan minibüse binemiyorsun, hastaneye gidemiyorsun ve başkasına bağlıyım. En azından kendi ayaklarımın üzerinde durmak için okumayı öğrenmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.