Oltayla oynarken kulağına olta kancası saplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde evde balık oltası ile oynayan 4 yaşındaki çocuğun kulak kıkırdağına olta kancası takıldı.

Alınan bilgilere göre; olay dün öğle saatlerinde Ahlat ilçesinde yaşandı. Evlerinin çatı katında eşyaları karıştıran 4 yaşındaki A.T., babasına ait olta ile oynarken olta kancası sağ kulak kepçesine battı. Ahlat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen 4 yaşındaki çocuğun kulağına batan olta kancası yapılan tüm müdahalelere rağmen çıkarılamayınca Tatvan Devlet Hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gamze Öztürk Yılmaz'a bilgi verilerek Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tatvan Devlet Hastanesi'ne getirilen çocuğun kulağındaki balık oltasına ait kanca itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yapılan müdahale ile çıkarıldı. Yapılan müdahale ile kulağın kıkırdak kısmına saplanan cismin başarılı şekilde çıkarıldığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Gamze Öztürk Yılmaz, benzer olayların daha farklı olumsuz sonuçlar doğurabilme risklerinin de olduğunu hatırlatarak ailelerin bu konularda daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Olayla ilgili de bilgi veren Yılmaz, "Ahlat Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor arkadaşlar arayarak hasta ile ilgili bilgi verdikten sonra hastayı hemen Tatvan Devlet Hastanesi'ne kabul ettik. Olta kancasının girdiği sağ kulak kepçesi heliks'i steril ederk lokal anestezi yaptık. Anestezi sonrası kancanın sivri ucunun olduğu kısımdan kancayı dışarı doğru çakardık. Bu esnada hastaneye gelen itfaiye ekipleri kancanın çengelli bölgelerini iki ucundan kesti. Ardından kancayı tamamen çıkararak steril bir şekilde pansumanını yapıp hastamıza ilaçlarını yazarak tekrar kontrole gelmek üzere taburcu ettik" diye konuştu.