Önce kara saplanan araçlarını çıkardılar sonrada hastalarını muayene ettiler

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Uncular köyüne giden evde sağlık hizmetleri ekibi, kara saplanan araçlarını kendi imkanları ve köylünün yardımıyla çıkardıktan sonra hastaları tek tek muayene ettiler.

Zorlu kış şartlarına rağmen kırsal kesimlere evde sağlık hizmeti vermek için çabalayan ekip, yeri gelince doktoruyla ve hemşireleri ile beraber kara saplanan araçlarını bile itekliyorlar. Bitlis Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sakım hizmetleri ekipleri, kış aylarında zorlu koşullara rağmen hastalara ulaşarak rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Tatvan ilçesinde önceki gün rutin hasta kontrollerine çıkan evde bakım hizmeti ekipleri karlı yolları aşarak, evde sağlık hizmeti alan hastalarının rutin kontrollerini yapıyorlar. Tatvan ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Uncular köyüne gitmek üzere yola çıkan ekiplerin araçları yolda kaldı. Uzun uğraş veren ekiplerin yardımına köylüler yetişti.

Uncular köyünde oturan ve kısmi felçlik geçiren 76 yaşındaki Akif Kutaş'ın rutin bakımları için köye doğru çıkan ekipler, köyün girişindeki karlı yolda kaldı. Uzun süre aracın çıkması için uğraş veren ekiplerin yardımına köylüler yetişti. Traktör yardımı ile sağlık ekiplerinin aracı bulunduğu yerden çıkarıldı.

Doktor Hüseyin Özer, Tatvan Evde Bakım Hizmetleri ekibi olarak kar kış demeden Uncular köyüne geldiklerini belirterek, “Burada aracımız takılınca köylülerimizin de desteği ittirerek köye ulaştık. Hastamızın rutin kontrollerini de yaptık. Köylülerimize de bu arada teşekkür ediyoruz” dedi.

Köylülerden Yaşar Kutas ise “Allah devletimize ve sağlık memurlarımıza zeval vermesin. Geldiler bugün köyümüzde hastalarımızı kontrol ettiler. Zorluk çektiler. Bizlerde onlara yardımcı olduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Araç şoförü Adnan Kanat da, köydeki hastaları muayene etmek için geldiklerini belirterek, köylülere kendilerine yardım ettikleri için teşekkür etti.

Hastaları kontrol etmek için birkaç köye giden ekipler, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden köy köy dolaşıyorlar.