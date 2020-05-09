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Ortaokul öğrencileri arasında sanal satranç turnuvası düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu tarafından öğrenciler arasında sanal satranç turnuvası düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu tarafından öğrenciler arasında sanal satranç turnuvası düzenlendi.


İlçedeki Ergezen Ortaokulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini sanal satranç turnuvasında buluşturdu. Okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ahmet Sürücü kontrolünde düzenlenen çevrimiçi satranç turnuvasına öğrencilerde ilgi gösterdi. 29 öğrencinin katıldığı turnuva; günlük satranç sistemi ve lig usulüyle oynanarak, dört günde tamamlandı. Düzenlenen sanal turnuvayı okulun 5-A sınıfı öğrencisi Talha Akpolat birinci olarak tamamlarken, 5-A sınıfından Mehmet Kağan Pirhasanoğlu ikinci, 8-D sınıfından Yusuf İslam Eminoğlu ise üçüncü oldu.

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