Ortaokul öğrencileri arasında sanal satranç turnuvası düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu tarafından öğrenciler arasında sanal satranç turnuvası düzenlendi.

İlçedeki Ergezen Ortaokulu, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini sanal satranç turnuvasında buluşturdu. Okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ahmet Sürücü kontrolünde düzenlenen çevrimiçi satranç turnuvasına öğrencilerde ilgi gösterdi. 29 öğrencinin katıldığı turnuva; günlük satranç sistemi ve lig usulüyle oynanarak, dört günde tamamlandı. Düzenlenen sanal turnuvayı okulun 5-A sınıfı öğrencisi Talha Akpolat birinci olarak tamamlarken, 5-A sınıfından Mehmet Kağan Pirhasanoğlu ikinci, 8-D sınıfından Yusuf İslam Eminoğlu ise üçüncü oldu.