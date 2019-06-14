ÖSYM mağduru olunca sınava girmekten vazgeçti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yarın yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girecek olan bir kişi, sınav yerinin ÖSYM tarafından Muş olarak gösterilmesi üzerine sınava girmeme kararı aldı.

Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girmeye hazırlanan Cengiz Velioğlu, sistemden gireceği okulu kontrol ettiğinde büyük bir şoka uğradı. ÖSYM mağduru Cengiz Velioğlu, sınava gireceği okulun birinci tercihini ilçeye 65 kilometre uzaklıkta olan Tatvan ilçesini, ikinci tercihini ise ilçeye 85 kilometre uzaklıkta olan Bitlis merkez olarak belirledi. Ancak sınav giriş belgesini almak isteyen Velioğlu, ÖSYM sitesinde sınava giriş yerinin ilçeye 143 kilometre uzaklıkta bulunan Muş merkez olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Velioğlu, ÖSYM'nin sınav giriş yerinin tercihleri dışında uzak vermesinden dolayı mağdur olduğunu ifade ederek, “Bildiğiniz gibi yarın yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına girmeye hazırlık yaparken, ÖSYM sitesinden sınav giriş belgemi almak istedim, ancak sınav yerimin tercihlerim dışında ve yaşadığım ilçeye uzak bir yere verilmesinden dolayı maalesef sınava giremeyeceğim. ÖSYM'nin yapmış olduğum tercihler dışında böyle bir şeye başvurmasından dolayı mağdur durumdayım. Bizler sınav yeri tercihlerimizi yaparken öncelikle yakın yerleri tercih ediyoruz. Ama gelin görün ki ÖSYM yakın yerlerdeki sınav merkezlerinde sınava girmemizi sağlamak yerine nedense uzak bir yerde sınav yerimizi belirledi. Bu tür şeyler yaparak insanların gelecekleriyle oynamasınlar. Bende bu durumdan dolayı ÖSYM'yi protesto ediyorum ve yarın yapılacak olan bu sınava girmeyeceğim” dedi.