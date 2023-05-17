Otobüsteki 2 yolcunun üzerinden 10 kilogram eroin çıktı

Bitlis'te yolcu otobüsündeki 2 kadının üzerinde 10 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçemizde durdurulan bir otobüs içerisinde yolcu olarak seyahat eden iki şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 32 parça halinde toplam 10 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.