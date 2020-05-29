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Otomobil önünde seyreden kepçenin altına girdi: 1 ölü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tatvan'dan Ahlat'a doğru seyir halinde olan Mehmet Sait Kılıç (54) yönetimindeki 13 EC 404 plakalı otomobil, Yamlar mevkiinde önünde ilerleyen Ahlat Belediyesine ait kepçeye çarptı. Kaza sonucu araçta sıkışan Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından AFAD ve 112 ekiplerince çıkarıldı. Kılıç'ın cenazesi ambulansla Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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