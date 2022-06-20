İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bitlis’te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bitlis'te otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, Beşminare Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarptı. Ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza sonrası yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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