Otomobille tır çarpıştı: 1 ölü

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Güroymak karayolu üzerinde meydana geldi. Güroymak istikametine ilerleyen A.Ö. (44) yönetimindeki 23 AAD 244 plakalı Renault marka otomobille karşı yönden gelen Volvo marka tır, yoğun kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.