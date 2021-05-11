(Özel) Akademisyenin doğa ve uzay tutkusu

Yaklaşık 4 yıldır doğa ve uzay üzerine araştırmalar yapan Önen, bu vesile ile kayıt altına aldığı kuşlar ve vahşi hayvanların belgeselini yaptı. 10 yıldır BEÜ'de halk sağlığı uzmanı alanında öğretim görevlisi olan çalışan Cihan Önen, evrenin yaratılışı ile ilgili sürekli bir merak içinde olduğunu söyledi. Önen, uzay merakı sayesinde arşivine astrofotoğraflar da kattığını belirterek, Bitlis'in gökyüzü, doğası, mavisi ve yeşili ile Türkiye'de benzersiz olduğunu sözlerine ekledi. Önen, uzay merakı ve çektiği ‘Nemrut'un sakinleri' adlı belgeselle ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “10 yıldır BEÜ'de çalışıyorum. Çok uzun yıllardan beri doğa ve doğayla ilgili gözlemler yapmaktayım. Aynı zamanda gözlemlediklerimi de kayıt altına alıyorum. Tabi doğa deyince vahşi hayvanlar ve bitki popülasyonu değil, bunun yanında uzayla da ciddi bir şekilde ilgilenmekteyim. Hatta astrofotoğraflar oluşturmaktayım. Aslında benim uzmanlık alanım halk sağlığı olup fakat evrenin yaratılışı ile ilgili ve yaratılışımızın yaratma sanatı ile ilgili sürekli bir ilgi ve merak içindeyim. Bitlis temiz ve berrak gökyüzü, güzel doğası, mavisi ve yeşiliyle Türkiye'deki benzersiz illerden biridir. Aynı zamanda dünyanın ikinci krater gölü de Bitlis'te bulunmaktadır. Yaklaşık 4 yıldır doğadaki canlıları ve uzayı gözlemlemekteyim. Bu gözlemlerim sayesinde ciddi anlamda bir kayıt oluşturdum. Burada yaşayan canlılarla ilgili çok fazla bilgim ve deneyimim de var. Bunları Bitlis'in yararına, tanıtımına aynı şekilde toplumsal farkındalığına kullanabileceğimi düşündüm. Bu şekilde kafamda ani bir proje oluştu. Kendimi Bitlis ve ilçelerine karşı sorumlu hissettiğimden, aynı şekilde kültürel değerlere de katkı sağlamayı düşündüğümden böyle bir çalışmayı uygun gördüm” dedi.