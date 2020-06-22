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(Özel) Bitlis'in maskotu boz ayılar yeniden görüldü

Bitlis’in maskotu haline gelen boz ayı yavruları, uzun bir sezonunun ardından Nemrut’ta yeniden görülmeye başlandı.

Bitlis'in maskotu haline gelen boz ayı yavruları, uzun bir sezonunun ardından Nemrut'ta yeniden görülmeye başlandı.


Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan iki yavru boz ayı, kış uykusundan uyandı. Geçen yıl Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden ziyaretçilerin yıl boyunca kendi elleriyle beslediği ayı yavruları, adeta Bitlis'in maskotu haline gelmişti. Doğal güzellikleri görmek için her gün Nemrut'a akın eden ziyaretçi sayısı, bu iki minik ayı yavrusu sayesinde hayli artış göstermişti. Sırf bu minik ayılarla fotoğraf çektirmek için Nemrut'un yolunu tutan ziyaretçilerin bu yıl merakla beklediği ayılar, yeniden ortaya çıkmaya başladı. Ziyaretçilerin bu yıl yine kendi elleriyle beslemeye başladıkları ayıların bir hayli büyüdüğü görüldü. Sevimli halleriyle hayran kitlelerini her geçen gün arttıran ayılar, özellikle Nemrut Krater Gölü'ne gelen piknikçilerin sofralarına sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. Ziyaretçiler ise kendilerine sürpriz ziyaretler gerçekleştiren ayıları kendi elleriyle beslemeye devam ediyor. Vatandaşlar ayılarla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.


Ziyaretçiler tarafından telefonla kayda alınan ayıların ise hallerinden bir hayli memnun oldukları görülüyor.

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