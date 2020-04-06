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(Özel) Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü

Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Bitlis’te bahar mevsimiyle açılan çiçekler renk cümbüşüne neden oldu.

Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Bitlis'te bahar mevsimiyle açılan çiçekler renk cümbüşüne neden oldu.


Soğuk ve karlı havanın yerini güneşe bıraktığı kentte baharın müjdecisi çiçekler bir bir açmaya başladı. Açmaya başlayan rengarenk çiçekler doğada renk cümbüşü oluşturdu. İlkbaharla birlikte canlanan doğayı gören köylü çocuklar ise kendini doğaya bıraktı. Sosyal mesafeye özen göstererek, sokağa çıkmak yerine kendilerini evlerinin bahçesine atan çocuklar, güzel havanın ve doğanın tadını çıkardı.

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