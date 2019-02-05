(Özel) Ceviz ağacı, usta ellerde sanat eserine dönüşüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki ahşap oyma ustası Osman Gülsar, hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını zamanla sanata dönüştürerek muhteşem eserler ortaya çıkarıyor.

İlçedeki kazılarda ortaya çıkan Selçuklu ve Osmanlı eserlerinde bulunan motifler ile Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki taşlarda bulunan figür ve motifleri ceviz ağacına işleyen Gülsar, 24 yıldır ortaya eşsiz güzellikte sanat eserleri çıkarıyor. İlk zamanlarda hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını zamanla sanata dönüştürdüğünü anlatan Osman Gülsar, “24 yıldır bu sanatı yapıyorum. Kamu emeklisiyim. Emekli olduktan sonra bu sanatı daha iyi yapmaya başladım. Önceden hobi olarak yaptığım bir işti, bugün ticarete döndü. Özel sipariş üzerine çalışıyorum. Genelde ceviz ağacı kullanıyorum. Ömrü uzun olduğu için ve genel olarak elimize rahat geçtiği için ceviz ağacını tercih ediyoruz. Çeşitli ağaçlar da kullanıyoruz, ama kaliteli ağaç çok önemli. Ebat olarak 30 santimetre ile 1 metre arasında eserler yapıyorum. İlçede yapılan kazılarda ortaya çıkan Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kültürümüzü yaşatma adına motifleri alıp ahşaba işliyorum. Ayrıca Selçuklu Mezarlığında bulunan mezar taşlarındaki motif ve figürleri de ahşaba geçirip ahşapta oyma olarak kullanıyoruz. Böylece tarihimizi de yaşatmış oluyoruz” dedi.

Padişah tuğralarını ahşaba işliyor

Son 2 aydır padişah tuğralarını yapmaya ağırlık verdiğini belirten ahşap oyma ustası Osman Gülsar, “Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2018 yılı takviminden yararlanarak, 13 Osmanlı padişahının tuğralarını yapmaya çalışacağım. Bunların 5 adetini yaptık. En kısa sürede geriye kalan 8 adetini de yapıp 13 Osmanlı padişahı tuğrasını mutlu bir şekilde tamamlamayı planlıyorum” diye konuştu.