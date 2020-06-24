(Özel) Çiçeklerle renklenen Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'nın manzarası hayran bırakıyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiçeklerle renklenen Sütey Yaylası'nın karlı Süphan Dağı ile bütünleşen manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 150 metre rakımdaki Sütey Yaylası, içinde bulunan Cil Gölü ve çevresindeki yeşillikler ve rengarenk açan çiçeklerle muhteşem görüntüler sunuyor. Zirvesinde yılın her mevsimi kar örtüsünün eksik olmadığı Süphan Dağı'nın Sütey Yaylası ile oluşturduğu muazzam manzara ise doğa gezginlerini ve doğa fotoğrafçılarını cezbediyor. Yüksek rakımından dolayı bahar mevsiminin geç geldiği yaylada, mayıs ve haziran ayı boyunca rengarenk çiçekler açıyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ve içinde bulundurduğu Cil Gölü ile birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sütey Yaylası, özellikle doğa fotoğrafçılarının akınına uğruyor. Yaylaya bahar mevsiminde sıklıkla çıkan fotoğrafçılar, farklı dönemlerde açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

Bulutlu havalarda Sütey Yaylası ve Süphan Dağı'nın zaman atlamalı çekimini (time lapse) yapan fotoğrafçılar, ortaya eşsiz görüntüler çıkarıyor. Sütey Yaylası'na arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çekmeye gelen Bahadır Çapan isimli fotoğrafçı, “Bugün Adilcevaz'ın Sütey Yaylası'na fotoğraf çekmeye geldik. Boş zamanlarımızda hobi olarak doğa fotoğrafçılığı ve benzeri alanlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sütey Yaylası, rakımının yüksek olması nedeniyle bahar geç geliyor ve bu gecikme dolayısıyla rengarenk çiçekler yeni yeni açıyor. Bizlerde Süphan Dağı'nın ihtişamlı görüntüsü ile beraber bu rengarenk çiçekleri birleştirerek güzel görüntüler kaydedip arşivimize eklemeye geldik” dedi.

Bir diğer doğa fotoğrafçısı Orhan Tanhan da, Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunan Sütey Yaylası'na geldiklerini belirterek, “Sütey Yaylası yüksek olduğundan dolayı bahar mevsiminde her hafta farklı çiçekler açıyor. Bu haftada glayör çiçekleri açmıştı, onu Süphan'la beraber fotoğraflamaya geldik. Herkesin bölgemize gelip bu çiçekleri ve doğal güzellikleri görmesini tavsiye ederim” diye konuştu.