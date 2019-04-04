Özel çocuklardan Kaymakam Özkan'a ziyaret

Bitlis'in Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve özel öğrencilerini makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette özel çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Özkan, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutladı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu özel öğrencileri ise, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Kaymakam Özkan'a içerisinde bilgilendirici broşürlerin olduğu otizmin rengi olan Mavi Sepet hediye ettiler.

Ziyarette öğrencilere; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Şahin Önyer de eşlik etti.