Özel çocuklardan özel üretim

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde özel eğitim gören öğrenciler, atıl durumdaki eşyalardan ürünler yaparak geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Tatvan Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetimi ve öğretmenleri, bedensel ve hafif düzey zihinsel engelli ile otizm ve down sendromlu yaklaşık 60 öğrenci ile atıl durumdaki ürünlerle ahşap boyama, kesme, eskitme, kozalak boyama, şişelerden vazo üretme gibi çalışmalar yapıyor. Açıklamalarda bulunan okulunda İş ve Beceri Uygulamaları Öğretmeni Filiz Sözer, amaçlarının engelli ve özel eğitimli öğrencileri hayata dâhil etmek olduğunu belirterek, “Onların gelişimsel süreçleri açısından bu derslerin önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden öğrencilerimiz için olabildiğince onlara destek olarak bir şeyler üretmelerini sağlıyoruz. Onların bu mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Yılsonlarında öğrencilerimize destek olmak adına sergiler yapıyoruz. Öğrencilerimiz burada bir şeyler başarabildikleri için diğer hayatlarında da bir şeyler başarabileceklerine inanıyorlar. Bu başarılarını gören aileler de onların bir şey başarabileceklerine inanıp daha fazla destek oluyorlar. Bizde elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel eğitimli öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden bir şeyler üretmeleri için dışarıdan kozalak, ağaç dalları toplayarak eserlere dönüştürdüklerini belirten Filiz Sözer, “Burada kesme, eskitme, ahşap boyama gibi etkinlikler yapıyoruz. Dışarıya çıkıp kozalak, ağaç dalları topluyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden bir şeyler üretmelerini sağlıyoruz. Pano, vazolar yapıp yeri geliyor ailelere hediye ediyoruz. Öğrencilere destek oluyoruz. Burada 60'a yakın düzeyleri farklı farklı öğrencimiz var. Bazı öğrencilerimizle biraz daha iyi seviyelerde işler çıkarırken bazılarında sadece davranış kazandırmak amacıyla örneğin kesme, yapıştırma gibi etkinlikler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Özel eğitimli öğrencilerin bir şeyler başarabildiklerini topluma göstermek amacıyla yılsonlarında sergiler açtıklarını dile getiren Sözer, “Öğrencilerin düzeylerine göre çalışmaları belirleyip bir yıl boyunca onlara destek oluyoruz. Engelli öğrencilerimizin bir şeyler başarabildiklerini herkese göstermek istiyoruz. Bazı aileler, çocuklarının bir şeyler başarabilecekleri konusunda çok karamsar davranıyor. Burada bir şeyler başarabildiklerini gördükleri zaman daha çok destek oluyorlar” dedi.