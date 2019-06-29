(Özel Haber) Köy çocuklarını sevindirmek için yüzlerce kilometre yol kat ettiler

Antalya'nın Alanya ilçesinden Bitlis'e gelen iyiliksever gezginler köy çocuklarını sevindirmek için yüzlerce kilometre yol kat ettiler.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan iyiliksever gezginler fotoğraflardan gördükleri Bitlis'in Hizan ilçesindeki dağ köylerini ziyaret ettiler. Bölgede yaşayan gezgin ve fotoğraf sanatçılarıyla birlikte Hizan ilçesine bağlı köyleri ziyaret eden gezginler yanlarında getirdikleri oyuncak ve giysileri köy çocuklarına hediye ettiler. Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde çocuklara hediye dağıtan gezginler sevinçlerine ortak olurken, ayrıca yanlarında getirdikleri yaş pastayı da çocuklara ikram ettiler. Gezginlerden Ayşe Yılmaz Alanya'dan arkadaşlarıyla birlikte Hizan'a geldiklerini belirterek; “Biz zaten Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesini gezmesini seviyoruz. Özellikle Hizan'ın köylerini görmek istiyorduk. Gezerken de genelde Anadolu'yu hem güzellikleri hem tarihini görüyoruz hem de çocukları sevindirmeyi çok seviyoruz. Bu gezi daha bir geniş kapsamlı oldu bizim için bize rehberlik eden fotoğraf hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çocukları mutlu etmek bizim gezerken de temel amacımız bunu da bu köyde sağlamış olduk. Biz gezilere çıktığımız çantamızda çikolatalar ve küçük hediyeler bulunduruyoruz. Bir tane çikolatanın çocukları ne kadar mutlu ettiğini gördüm. Buraya gelirken de iş arkadaşlarım ve çevremden kapsamlı bir destek aldım. Kıyafet olsun oyuncak olsun çocukları mutlu edebilecek şeyleri almaya çalıştık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ben özellikle çocukların pasta ve çikolata çok sevdiğini biliyorum. Bu amaçla onlara yaş pastada ikram ettik. Çocukların pasta yerken mutluluğu her şeye değer diye düşünüyorum” dedi.

Oyuncak ve kıyafet hediye edilen çocuklardan Berfin Algaç mutlu olduklarını belirterek; “Bugün köyümüzü ablalar ve abiler geldi. Bizlere oyuncaklar ve kıyafetler getirdi bütün hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rukite Aydoğdu isimli çocuk ise; “Bugün abiler ve ablalar geldi bize hediyeler getirdiler. Oyuncak ve elbiseler getirdiler çok mutlu olduk. Onlara teşekkür ederiz” dedi.