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(Özel haber) Tatvan'da sarı ve yeşil renklerin arasından süzülen menderes görsel şölen sunuyor

Bitlis’in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde sarı çiçekler ve yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sunuyor.

Bitlis'in Tatvan ile Hizan yolu üzerinde sarı çiçekler ve yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler görsel şölen sunuyor.


Doğanın canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşil ve sarı çiçeklerle büyülüyor. Sarı renge bürünen Güzeldere Vadisinden geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan drone ile görüntülendi. Ülkenin batısında kavurucu sıcaklar hakim olurken Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğa yeni yeni canlanıyor. Tatvan ilçesindeki Güzeldere Vadisi ve mendereslerin yeşil ve sarı renklerle oluşan kartpostallık görüntüleri görenleri kendine hayran bırakıyor.

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