(Özel) Havaların soğumasıyla kış çayına talep arttı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar kış çayına rağbet göstermeye başladı.

Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, soğuk algınlığından korunmak için bitkisel ürünler satan aktarlara yöneldi. Sonbaharda kış çayları daha çok talep görürken, bundan dolayı soğuk algınlığından ve gripten korunmak için oldukça fazla tercih edilen kış çayı, ada çayı, zencefil, ıhlamur ise bu aylarda vatandaşın vazgeçilmezi oluyor. Tatvan'da özellikle bitkisel çaylara talebi arttıran vatandaşlar; ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal ve kuşburnu gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların soğumasıyla kış çaylarına büyük talebin olduğunu söyleyen aktar Nizamettin Beysülen, “Tatvan'da aktar işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 20 yıldır bu meslekteyim. Malum memleketimiz kış memleketi, kış çaylarına büyük talep var. Kış çayı olarak verdiğimiz ürünler ise ıhlamur, zencefil, kuşburnu, hatmi çiçeği içine kattığımız karanfil, yenibahardır. Bunları kullanıyoruz genelde. Çünkü soğuk bir memleket gerçekten kış çayına çok büyük talepler oluyor. Kış çayına karşı bunları öneriyoruz ve vermeye çalışıyoruz. Kış çayının içine karanfil kullanıyoruz, karanfilin iyi bir ağrı kesici özelliği var. Zencefil, akciğer ve öksürük için çok faydalı. Kuşburnunda bol C vitamini bulunur. Özellikle onu çok öneriyoruz. Ondan sonra yenibahar kullanıyoruz. Onunda ağrı kesici özelliği var. Kış çayında genelde kullandığımız bunlardır. Tabi bu ürünlerin taze olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu bölgede yaptığımız şey bütün tozlar kendi yapımımız. Zencefildir, zerdeçaldır, tarçındır, havlıcandır bu tozları hep kendimiz yapıyoruz. Yüzde yüz saf çekiyoruz ve özellikle temiz olmasına çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de tarçının küflü olmamasına çok dikkat etmek gerekiyor” dedi.