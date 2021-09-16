(ÖZEL) Sağlıklı yaşam için Tatvan sahilinde sabah sporu

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve Ege ile Akdeniz'i aratmayan yaklaşık 7 kilometrelik alanıyla Van Gölü'nün en uzun sahiline vatandaşlar sabah sporu ile yoğun ilgi gösteriyor.

Ege ve Akdeniz'i aratmayan yaklaşık 7 kilometrelik sahil alanıyla Van Gölü'ne en uzun sahili olan ilçelerin başında gelen Tatvan sahili, huzur veren güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Sahil kordonunda bulunan geniş parklar ve mesire alanları ile ilçeye ayrı bir güzellik katıyor. Sahil kordonunun geniş olması ve temiz havasıyla dikkat çeken Tatvan sahili sağlıklı bir yaşam için gerekli koşulları da sağlıyor. Sporseverler sağlıklı bir yaşam için Tatvan sahilinde sabah sporunu eksik etmiyor. Sabahları spor yapmayı sevdiğini belirten Murat Şirin; “Hemen hemen 6-7 aydır burada yaşıyorum. Tatvan sahil yolunda sabahları koşuya geliyorum. Normalde Türkiye'nin çoğu yerinde böyle imkân yok. Burada böyle bir imkânımız var. Bizde sabahları erkenden kalkıp bu imkânı değerlendirmek için buranın yolunu tutuyoruz. Sabahları spor yapmayı seviyorum. Farklı illerde de yaşadım ama çoğu yerde böyle imkân olmadığı için evde koşu bandında ya da spor salonlarında vaktimi değerlendiriyordum. Burada böyle bir imkânımız varken sabahın ilk ışıklarında kalkıyorum ve buraya spor yapmaya geldiğini” dedi.

Temiz havasıyla nefes aldığını vurgulayan Barış Muştakan; “Her sabah spora çıkıyorum. Tatvan'ın güzelliğini ve güneşin doğuşunu izliyoruz. Nefes alıyoruz” dedi.

30 senedir sabahları spor yaptığını söyleyen Mehmet Zeki Güler; “Ben her sabah 05.00'te kalkıyorum. 30 senedir ben her sabah 05.00'te kalkıyorum. Tam polis kontrol noktasına kadar gidiyorum. Oradan feribota kadar gidip, sonra eve gidiyorum. Güzel bir duş alıyorum kendi rahatıma bakıyorum. Benim mesleğim budur. 30 senedir ben bu işi yapıyorum” ifadelerine yer verdi.