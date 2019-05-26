(Özel) Su kanalına düşen köpek kurtarıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşık 5 metrelik su kanalına düşen köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'ne iftar için pikniğe giden vatandaşlar, köpeğin inleme sesini duyunca onu kurtarmak için seferber oldular. Hemen köpeği kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışan vatandaşlar, ellerinde bulunan bir iple Burhan Gündoğdu'yu aşağı sarkıttılar. Gündoğdu, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı fedakar çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Köpeğin düştüğü kanalın yaklaşık 5 metre derinliğinde olduğunu belirten Gündoğdu, “Kanala inmek için elimizde sadece bir ip vardı. Kuzenlerim ipin ucundan sıkıca tutup benim aşağıya inmemi sağladılar. Aşağıya inince köpeğin korktuğunu ve soğuktan titrediğini fark ettim. Biraz kendisiyle ilgilenip sevip okşadıktan sonra bana güvenmesini sağladım. İpi ayaklarından ve boynundan geçirip sırt kısmına doladım. Sonra yukarıdaki kuzenlerim onu yukarıya doğru çekerken, ben de zarar görmeyecek şekilde alttan destekleyip onun oradan çıkmasını sağladım. Hayvan yukarı çıkınca mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Biz de buna vesile olduğumuz için ayrıca çok mutlu olduk. Hayvanları korumak insani görevimizdir. Bu mübarek günlerde böyle güzel bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz” dedi.