(Özel) Tatvanlılar uzun bir aradan sonra tiyatroyla buluştu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs salgınından dolayı boş kalan salonlar yeniden seyircisiyle buluştu.

Korona virüs salgını dolayısıyla uzun süredir perdelerini kapatan tiyatro oyuncuları, yeniden sahneye çıktı. Tatvan'da gerçekleştirilen tiyatro gösterisine halk yoğun ilgi gösterdi. Mersin'den Tatvan'a gelen Tiyatro Kulis ekibi, Aşk-ı Analiz oyunuyla seyircinin karşısına çıktı. Tek perdelik sahnelenen Aşk-ı Analiz oyununu Bergüzar Tanrıverdi ve Özgür Ahmet Gönenler oynarken, tiyatroyu uyarlayan ve yönetmen koltuğunda da Özgür Ahmet Gönenler yer aldı.

Amacının pandemi sürecinde yaşanan zorlukları biraz da aşk üzerinden insanlara aktarmak istediklerini söyleyen tiyatro oyuncusu Bergüzar Tanrıverdi, “Mersin'den geliyoruz. Bugün Tatvan'a Tiyatro Kulis ekibi olarak geldik. Aşk-ı Analiz oyunumuzla da güzel bir seyirciyle buluşacağız. Onun heyecanını yaşıyoruz. Neden bu oyunu seçtik? Bir kere aşk insanın hayatında her zaman bir merkezdedir. İnsanları bir araya getiren duygudur ve bu pandemi döneminde insanların aslında birazcık da birbirleriyle olan ilişkilerinin törpülendiği, belki de sınandığı bir dönemden geçtiler. Onun için bazı duyguların artık daha fazla dile geldiği, belki de yozlaştığı bazı durumlarda biz aşkı ön plana çıkarmak istedik. Aslında her şey bir aşkla başlıyor. Bu bir çocuk aşkı olabilir, insan aşkı olabilir, doğa aşkı olabilir. Buradaki merkezimiz insan ve insanın aşkıdır. İnsanlar aslında birçok şeyi unuttular pandemi sürecinde. Bizim amacımız pandemi sürecinde yaşanan bu zorlukları biraz da aşk üzerinden insanlara aktarmaktır. Baktığımız zaman bu toplumda birçok şey sevgisizlikten, ilgisizlikten, birbirini anlayamamaktan kaynaklanıyor. Onun için hangi şiddet olayını görürsek veya hangi olumsuz durumla karşılaşırsak karşılaşalım bunun tek sebebinin sevgisizlik, duygularının ifade edilmeyişi olarak görüyoruz. Onun için biz de Tatvan'a aşkı anlatmak için geldik” dedi.

Tatvan için çok değerli bir kazanım yaptıklarını ve buraların boş kalmaması gerektiğini söyleyen Yönetmen Özgür Ahmet Gönenler ise “Sanatın bütün dalları, insanın gelişiminde büyük paylara sahiptir. Biz de tiyatroyla insanlara burada bazı şeyleri göstermeye, anlatmaya çalışacağız. Zaten tiyatronun amacı odur. Bizde buradan elimizden geldiğince aşkı anlatmaya çalışacağız. Bizim konumuz aşk” ifadelerini kullandı.

Tatvan gibi bir yerde böyle etkinliklerin olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren izleyici Hülya Dogel de, “Arkadaşların böyle bir etkinliği yapması çok güzel. Tatvan gibi bir yerde böyle etkinliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Oyun açısından şöyle bakalım gerçekten arkadaşlar uzak yerlerden geldiler ve çok güzel bir oyun oynandı. Burada hem gündemde olan kadın erkek ilişkilerini biraz daha göz önüne sermiş olduklarına inanıyorum” diye konuştu.