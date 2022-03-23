(Özel) Tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bitlis'te bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıdan düşen tonlarca karın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Yeni Çarşı'da meydana geldi. Bir iş yerinden çıkan vatandaş, çatıların altından yürürken son anda çatıdan düşen karı fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Vatandaşın karın altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için Bitlis Belediyesi karla mücadele ekibi burada saatler süren çalışma gerçekleştirdi.