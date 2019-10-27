Özgüzeldere Spor evinde Mardin ekibine yenildi

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor, evinde Mardin Büyükşehir Başakşehir Spor’a 1-0 mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor, evinde Mardin Büyükşehir Başakşehir Spor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçın ilk yarısı kafa kafaya mücadeleyle geçerken, ikinci yarıya Mardin Büyükşehir Başakşehir Spor biraz daha etkili başladı.
Maçın 68. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakşehir Spor'dan Mehmet Aslan uzaktan çektiği şutla takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın geri kalan kısmında Özgüzeldere Spor gol bulmak için çabalasa da sonuç değişmedi.