Özgüzeldere Spor ilk devreyi gol yemeden namağlup tamamladı

Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Özgüzeldere Spor, ligin 9. haftasında ağırladığı Cizre Serhat Spor'u 1-0 yenerek ligin ilk devresini namağlup ve kalesinde gol görmeden lider olarak tamamladı.

Bitlisli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta gol 75. dakikada Özgüzeldere Spor'dan geldi. Maçta başka gol olmayınca Özgüzeldere Spor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maç sonunda açıklamada bulunan Özgüzeldere Spor Kulübü kaleci antrenörü Bilal Kılınç, “Bitlisli taraftarlara şampiyonluğu armağan etmeden gidersek gözüm açık gider. Bu takım bu şehre şampiyonluğu verecek. Herkesin buna inancı olsun. Yeter ki bu takıma güvensinler. İnşallah yolun sonunda şampiyon olacağız” dedi.