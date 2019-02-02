Özgüzeldere'den destek çağrısı

Bitlis'in Bölgesel Amatör Ligindeki (BAL) tek temsilcisi olan Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü basınla bir araya gelerek destek çağrısında bulundu.

Bitlis'in sporda en önemli temsilcilerinden olan Özgüzeldere Spor ligdeki durumunun iyi olduğunu, ancak işadamları ve bürokrasiden istenilen düzeyde destek alamadıklarından ileri sürdüler. Kamp yaptıkları Kayak Eğitim Merkezinde basınla bir araya gelen teknik heyet ve sporcular, takımın başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, aynı desteği bürokrasi ve işadamlarından da beklediklerini belirttiler. Özgüzeldere Spor Teknik Direktörü Şeref Tutaç, bu ligde elit bir takım olduklarını, ancak bu köklü kulübe hep birlikte destek olunması gerektiğini söyledi. Tutaç, “Bu takımı yönetim ve teknik heyet olarak bizler teslim aldığımızda Bitlis'in bu köklü ve çok sayıda başarı yaşamış takımı dibe vurmuş durumdaydı. Hem maddi hem manevi açıdan bir çöküş içindeydi. Sağ olsunlar yönetimimiz değerli başkanımız ve mesai arkadaşları ellerini değil tüm bedenlerini taşın altına sokarak üzerinde ölü toprağı olan bu köklü takımı tekrar şahlandırdılar. Bitlis tarihinde bir ilk olan Ziraat Türkiye Kupasında 3. tur atladık. Maddi imkansızlıklara rağmen kaliteli futbolcuları kadromuza katarak lige tutunmasını sağladık. Ama çevremizde ki illerin takımlarına baktığımızda bu kadar başarıya rağmen elimizden tutmayan değerli büyüklerimize ve iş adamlarımıza gönül koyduk” dedi.

Amaçlarının spor aşığı olan Bitlis halkına güzel başarılar yaşatmak olduğunu ifade eden Tutaç, "Bu çerçevede çalışıyoruz. Ama Ziraat Türkiye kupasında olsun ligde olsun iyi işler çıkarmamıza rağmen bir takım otobüsümüz, bir kulüp binamız bile yok. Bu tür şeyler sporcuyu teknik heyeti motive eder. Çoğu deplasmana yönetimimiz sporcuları kendi imkanlarıyla gönderdiler. Çoğu deplasman yolunda aracımız bozuldu. Soğuk havalarda yollarda kaldık ama tüm bunlara rağmen yine başarımızdan çalışmamızdan ödün vermedik. Yanı başımızdaki Siirt ilimizin takımı çok güzel imkanlara sahipken Batman olsun, Muş olsun bu illerde Bitlis kadar köklü olmamalarına rağmen tüm imkanlara sahipler. Biz devletin devlet büyüklerinin desteği olmuyor” diye konuştu.

Bir taraftan takımın ligdeki konumunu korumaya çalıştıklarını, diğer taraftan alt yapıya da önem verdiklerini dile getiren Tutaç, “Biz bu takımla beraber alt yapı çalışmaları da sürdürüyoruz. Günümüzde uyuşturucu madde ve diğer zararlı alışkanlıkları edinme yaşı oldukça düşmüş durumda. Amacımız bu güzel şehrin evlatlarını sporla meşgul ederek hem kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak hem de ilimiz sporuna katkı yapmalarını sağlamaktır. İnşallah bundan sonra ki süreçte Türkiye'nin ekonomisine yön veren iş adamlarımız bu kadim şehrin futboluna da yön vermemizde bizlere yardımcı olurlar” şeklinde konuştu.

Kulüp Başkanı Tahsin Toktaş ise, gelinen noktanın da büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, “Bu takımı teslim aldığımızda bitmiş bir kulüp vardı. Şimdi kulübümüzün hiç bir oyuncusuna borcu yok. Bizim gayemiz bu köklü kulüpte güzel eserler bırakıp bizden sonraki nesillere bırakmaktır. Bizler tüm maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen çalışıp didinip takımımızı üst sıralara taşıyıp şampiyonluklar yaşatacağız dedik. Bunun içinde çalışıyoruz. Bu hafta sonu pazar günü deplasmanda oynanacak Batman maçını da kesinlikle kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.