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Pamuk yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde pamuk yüklü tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde pamuk yüklü tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerinde meydana geldi. Erciş'ten Adilcevaz istikametine gitmekte olan 33 ABP 120 plakalı tır, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırda büyük çapta hasar meydana geldi.


Tırın dorsesindeki pamuk başka bir tıra aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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