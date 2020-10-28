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Park halindeki otomobil yandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.


Alınan bilgilere göre olay bugün akşam saatlerine doğru ilçenin Yaşam AVM yanında meydana geldi. Avm girişindeki yol üzerinde park halinde olan S.A'ya ait 26 UC 188 plakalı otomobilde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içinde kalan aracı söndürmeye çalışırken, polis ekipleri ise olası bir duruma karşı sokağı emniyet şeridiyle kapattı. Meydana gelen yangında araç büyük zarar görürken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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