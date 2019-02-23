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Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Bitlis’te bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Bitlis'te bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı.


18 yaşındaki Mehmet Tahir Emirkulu, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartmak için acil servise başvurdu. Burada yapılan müdahalelere rağmen yüzük çıkarılamayınca, AFAD'a haber verildi. Ancak AFAD ekiplerince de Mehmet Tahir Emirkulu'nun parmağındaki yüzük çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Yüzük çıkarma aparatı ile hastaneye giden itfaiye ekipleri, hummalı ve dikkatli bir çalışma ile gencin parmağındaki yüzüğü keserek çıkarmayı başardı.

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