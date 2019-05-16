‘Payitaht' bastonları Orta Doğu pazarında

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki baston ustası Cumali Birol tarafından yapılan 'Payitaht' bastonları, Orta Doğu pazarına giriyor.

Adilcevaz ilçesindeki baston ustası Cumali Birol tarafından yapılan ve TRT-1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid dizisinde Abdulhamid rolünü canlandıran Bülent İnal'ın kullandığı özel tasarım bastonlar, diziyle birlikte Orta Doğu ülkelerinde ilgi görmeye başladı. Payitaht Abdulhamid dizisi için yapılan 700 yıllık ceviz ağacından zümrüt ve yakut taşlarıyla süslenmiş gümüş işlemeli bastonlar, diziyle birlikte Orta Doğu pazarına giriyor. Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol, dizi için özel tasarladığı 'Payitaht' bastonlarının diziyle birlikte tanındığını ve bastonun seri üretimine geçerek Bahreyn, Dubai ve Katar gibi ülkelerde satışa sunmaya başladıklarını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da düzenlenen bir mücevher fuarında da 'Payitaht' bastonlarını sergilediklerini ve bu fuarda tanıştıkları Bahreyn, Dubai ve Katar gibi ülkelerde mağazaları bulunan iş adamlarının talebi doğrultusunda bastonlarının seri üretimine başladıklarını ifade eden Cumali Birol, “Payitaht Abdulhamid dizisinde oynayan Bülent İnal'ın elindeki bastonu biz yaptık. Bu bastonun bir anatomisi var. Üzerinde 3 kanat zümrüt, 3 kanat yakut var. Yaklaşık 9 metre gümüş tel ve sedef kakma dediğimiz yaklaşık 700 yıllık bir ceviz ağacından yapılıyor. Zümrüt İslam'ın yeşilini simgelediği için kullandık. Payitahtta Abdulhamid Han'ın son halife olduğundan dolayı kalp gözünün açık olduğu, üzerinde 4 tane çizgi bıraktık ve bu çizgilerinde 4 hak dini barındırdığı için bastonun üzerine işledik. Payitaht Abdulhamid karakterini canlandıran Bülent İnal'ın elindeki baston hakikaten çok ilgi gördü. Seçimden önce İstanbul'da bir mücevher fuarına katıldık. Bu fuarda Bahreyn, Katar ve Dubai'de ciddi anlamda mücevher işi yapan iş adamlarından bu bastona da bir talep oluştu. Fuarda birkaç firmayla görüştük ve bu firmalar ciddi anlamda bu işe eğildiler. Fakat Payitaht bastonu biraz pahalı oluşundan dolayı biz biraz daha bütçeye uygun bir ürün çıkarma eğilimine gittik. Biraz daha ucuz ve piyasaya daha rahatlıkla satabileceğimiz yeni bastonlar çıkarmaya başladık. Yeni bastonlarımızın üzerine zümrüt ve yakut yerine ay-yıldız bıraktık. Gövdesine tekrar baklava dilimi işledik, yine dinleri içerisinde barındıracak çizgileri attık. Bunlar tabi işin anatomi tarafı ama bastonculuk sanatının ölmemesi bizlerin çabası. İnşallah bu yeni ürünümüz Bahreyn, Dubai ve Katar'da 17 tane mağazası bulunan bir firmaya vereceğiz. Bu firmayla şu anda anlaşmalar bitti kısmetse bu bastonların hem seri imalatına başlayacağız hem de ürünlerimizi Orta Doğu ve Avrupa'da sergileme şansına sahip olacağız” dedi.