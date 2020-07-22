İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pınar Gültekin'in mezarı hazırlandı

Muğla’da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cenazesi, Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.


Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin'in mezarı da hazırlandı. Pınar'ın hemşehrileri ve köylüleri de mezarlıkta cenazenin gelmesini bekliyorlar.


Pınar'ın hemşehrileri, Türkiye'de artık bu tür olayların olmaması temennisinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.